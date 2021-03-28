Из-за санкций против Медведчука украинцы требуют досрочных выборов, – ведущая аргентинская газета Clarin

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сложное социально-экономическое положение в Украине и бездействие Президента и его команды в сложившейся ситуации, привело к тому, что большинство украинцев перестали доверять власти Зеленского и требуют досрочных выборов, на которых избиратели готовы отдать свои голоса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и ее лидеру Виктору Медведчуку. Об этом пишет популярная аргентинская ежедневная газета Clarin.

Издание уточняет, что на данный момент за Владимира Зеленского проголосовали бы только 25 % тех, кто безоговорочно доверял ему в 2019 году.

"Популярность Зеленского, актера и комика, ставшего политиком, резко упала за последние два года. После того, как его поддержали более двух третей украинцев, сейчас, согласно опросам, ему бы отдала голоса лишь четверть того электората", – идет речь в опубликованной статье.

Также отмечается, что украинцы готовы расстаться с властью Зеленского и на досрочных выборах отдать предпочтение оппозиции.

"Все больше и больше украинцев требуют проведения досрочных выборов", – говорится в материале и уточняется, что, по данным социологических исследований, победителем в этих выборах выходит партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Владимир Зеленский пытается хоть как-то спасти падающие рейтинги. На многочисленные обвинения в бездействии, по мнению Clarin, украинский Президент вводит санкции против лидера оппозиции Виктора Медведчука и других поддерживающих его политиков, демонстрируя это, как главное свое достижение.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" несостоятельны.