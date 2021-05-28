Из-за РФ мандат миссии ОБСЕ продлили на сокращенный срок, - МИД

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Мандат продлили лишь на два месяца, а не на четыре, как это было раньше

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что из-за неконструктивной позиции России мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продлили на сокращенный период-лишь до 31 мая. Соответствующий комментарий размещен на сайте МИД.

"28 мая Постоянный совет ОБСЕ принял консенсусное решение о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до 31 июля. Российская Федерация помешала продлению мандата миссии на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин", - заявили в ведомстве.

Кроме этого, МИД считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока продолжительности мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ, ведь это решение "значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того осложняются безосновательными ограничениями со стороны России".

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"Создавая препятствия работе миссии, Россия стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отмечают, что Российская Федерация должна "неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства как сторона конфликта и подписант Минских соглашений".

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе приостановила полеты дронов дальнего радиуса. Решение принято после того, как один беспилотник заглушили в тылу подконтрольной Украине территории.