Из Украины высылают старшего дипломата посольства России в Киеве

Посольство РФ в Киеве Фото из открытых источников

Такой шаг является зеркальным ответом на действия России по высылке украинского консула Александра Сосонюка

Министерство иностранных дел Украины решило выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве. Об этом говорится в комментарии спикера МИД.

"Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью отвергаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", - отметили в ведомстве.

Также в МИД отметили, что действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года и в очередной раз "подтверждают выбранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".

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"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - заявили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, накануне сотрудники ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка якобы из-за получения "закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".

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Позже в Москве заявили, что присутствие украинского консула Александра Сосонюка в РФ "нежелательное", поэтому ему рекомендуют уехать из страны.