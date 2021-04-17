Из Украины высылают старшего дипломата посольства России в Киеве
Такой шаг является зеркальным ответом на действия России по высылке украинского консула Александра Сосонюка
Министерство иностранных дел Украины решило выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве. Об этом говорится в комментарии спикера МИД.
"Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью отвергаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", - отметили в ведомстве.
Также в МИД отметили, что действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года и в очередной раз "подтверждают выбранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".
"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - заявили в дипломатическом ведомстве.
Напомним, накануне сотрудники ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка якобы из-за получения "закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".
Позже в Москве заявили, что присутствие украинского консула Александра Сосонюка в РФ "нежелательное", поэтому ему рекомендуют уехать из страны.