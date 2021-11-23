Из окружения Януковича под санкциями ЕС остались семеро из 22 человек, - Венедиктова

Facebook / Ирина Венедиктова

Ограничения против них были введены в 2014 году

Под санкциями Европейского Союза остаются семеро из 22-х украинских экс-чиновников, в отношении которых были введены ограничения в 2014 году. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова после межведомственного совещания.

"В 2014 году Европейским Союзом были применены санкции в отношении 22 человек. Должны признать, что не все начатые в 2014 году производства были перспективными, и снятие ограничительных мер вполне закономерно. После ежегодных просмотров остаются действующими санкции в отношении 7 человек", - написала генпрокурор.

Она подчеркнула, что для сохранения санкций нужны приговоры судов по делам в отношении экс-чиновников. Украинские правоохранительные органы расследуют в отношении их 20 уголовных производств: 8 из них - в ГБР, 7 – в НАБУ, 3 – в Нацполиции и 2 – в СБУ.

По словам Венедиктовой, многие производства остановлены из-за розыска подозреваемых, в других продолжается сбор доказательств, есть дела на финальной стадии следствия, а также на стадии ознакомления сторон с материалами расследования, от скорости которого зависит время передачи их в суд.

В этом году Офис генпрокурора, проинформировала его руководительница, четыре раза направлял в Европейскую службу внешней деятельности информацию о состоянии досудебного расследования по делам подсанкционных экс-чиновников.

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