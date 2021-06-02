Итальянские СМИ: Преследование Медведчука говорит о том, что Украина движется к авторитаризму, но США и ЕС молчат

Владимир Зеленский Офис президента

Действия украинской власти все больше напоминают построение авторитарного режима - введение цензуры, закрытие независимых телеканалов, преследование оппозиции и ее лидера Виктора Медведчука. Об этом в своей статье пишет известное итальянское издание InsideOver.

Журналисты напоминают, что в начале февраля украинские власти закрыли несколько независимых СМИ - телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK "с довольно расплывчатыми оправданиями". А 13 мая украинский суд также поместил под домашний арест оппозиционного политика Виктора Медведчука.

"При полном молчании Соединенных Штатов и Европейского Союза президент Украины Зеленский осуществляет жесткие репрессии против политических оппонентов... Но Медведчук, один из самых яростных противников Зеленского, не единственный политик из меньшинства, на которого нацелены власти. В середине апреля представители госбезопасности арестовали 60 протестующих в Харькове, которые пытались выразить протест против действий местного горсовета. Причина? Никаких беспорядков и насилия: они виноваты в оппозиционной политике. Зеленский, которого некоторые называли украинским Беппе Грилло за его прошлое комедийного актера, решил усложнить жизнь не только оппозиции, но и своим политическим соперникам", - говорится в статье.

Авторы статьи подчеркивают, что США и Европа не обращают внимания на происходящее в Украине, уделяя пристальное внимание другим странам.

"Украина становится все более авторитарной страной. Однако, в то время как США и Европа сосредотачивают свое внимание - как и средства массовой информации - на нарушениях прав человека в Беларуси и деле Навального, в политических дебатах практически нет и следа того, что происходит - на самом деле - в Украине. А в последних новостях говорится о стране, которая от "нелиберальной демократии" движется к авторитаризму, отмеченному заметным "ущемлением" прав человека и гражданина. Во время президентства Петра Порошенко - "спонсируемого" США и европейскими странами после событий Евромайдана - правительственные чиновники уже преследовали политических диссидентов, также применяя серьезные меры цензуры и исключая иностранных журналистов, которые, по их мнению, критиковали правительство и его политику. Чтобы понять климат, который царит в Киеве, просто подумайте о том, что мы рассказывали вам о колонках этой газеты в июне 2019 года, когда в годовщину вторжения в СССР нацистской Германии в 1941 году - в день, когда немецкие войска вторглись в оккупированную Советским Союзом часть Польши (операция "Барбаросса") - в известном клубе украинской столицы прошел откровенно неонацистский концерт. Полдюжины неонацистских групп вышли на сцену Kiev Bingo Club, предлагая музыку, состоящую из крайне жестоких, расистских и откровенно антисемитских текстов, восхваляющих Холокост. Что может произойти в стране, где допускаются подобные мероприятия?" - задают риторический вопрос журналисты.

Напомним, 13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц. Среди них трое украинских граждан – политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Тараса Козака Наталья Лавренюк.

Как сообщали, 26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал "Перший Незалежний" незаконно отключили под давлением властей.