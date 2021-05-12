Итальянские СМИ: Антироссийские маневры Зеленского и преследование Медведчука вызывают недовольство Путина

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Решающую роль в ухудшении отношений России и Украины сыграли антироссийская политика Владимира Зеленского, а также давление на СМИ и преследование оппозиции украинской властью. Об этом пишет популярное итальянское издание The Password.

"Самым важным элементом, безусловно, является изменение курса украинского Президента Зеленского, который в течение 2020 года решил перейти от дружественного отношения к России к маневрам, которые вызвали недовольство в соседней державе", – пишет издание.

В публикации уточняется, что одним из таких "маневров" были санкции, против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которые автор статьи называет "преступным актом".

"Помимо санкций, Президент Зеленский принял решение закрыть три оппозиционных телеканала ("112 Украина", NewsOne и ZIK. – Ред.), которые связывают с Медведчуком", – идет речь в статье.

Кроме того, в материале упоминается о том, что в последние недели Зеленский несколько раз обращался к международному сообществу с просьбой о преференциальном вступлении в НАТО.

"Однако в сложившейся ситуации маловероятно, что какая-либо страна захочет вмешаться в защиту Украины, рискуя пойти против Кремля", – отмечается в публикации.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" несостоятельны.