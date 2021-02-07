Испанское СМИ: Зеленский зачищает информационное поле в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Вместо того чтобы решать насущные политические и социально-экономические проблемы в Украине, Зеленский, пытаясь спасти свой рейтинг, закрывает три ведущих оппозиционных телеканала.

Так, испанское издание La Vanguardia отреагировало на указ Президента Украины "О введении санкций" в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Издание пишет, что Зеленский подписал указ на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также отмечается, что санкции, по сути, направлены и против партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", так как собственник упомянутых телеканалов Тарас Козак является народным депутатом от этой политической силы.

В самой ОПЗЖ уверены, что таким образом Зеленский пытается отвлечь общество от того, что не в состоянии решить большинство проблем в стране.

"Медведчук (председатель Политсовета ОПЗЖ. – Ред.) заявил в ответ на санкции, что Зеленский намерен "зачистить информационное поле" и таким образом остановить падение своей популярности, а также обвинил Президента в нежелании реагировать на нерешенные проблемы, такие как конфликт на востоке Украины, рост цен на газ, отсутствие вакцин против COVID или ограничения на использование русского языка", – пишет La Vanguardia.

Издание также отмечает падение уровня доверия к Зеленскому со стороны украинцев.

В качестве примера La Vanguardia приводит данные последнего соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым Зеленскому доверяют всего лишь 35,6% украинцев.

Более того, если бы сейчас в стране состоялись досрочные парламентские выборы, то их бы выиграла "Оппозиционная платформа – За жизнь", набрав почти 16% голосов. Партию Зеленского "Слуга народа" поддержали бы только 12% избирателей.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что его политическая сила будет добиваться импичмента Президента Владимира Зеленского.

"Мы будем идти правовым путем. Важно выдержать законодательную процедуру. Вопрос импичмента очень сложный, нужно 226 голосов народных депутатов, чтобы начать процедуру импичмента. Но мы будем бороться. Мы не собираемся опускать руки, мы не собираемся сдаваться узурпаторской власти", ‒ сказал Виктор Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Кроме того, сайт информационного агентства ZIK.UA переехал на новый домен. Сейчас уже работает редирект (перенаправление) на zikua.tv.

Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". По сути, владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать. Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайта ZIK.UA незаконно отняли домен ZIK.UA.

Также на новые домены перешли сайты ZIK и NewsOne. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.