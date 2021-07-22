Иск в ЕСПЧ: Россия обвинила Украину в катастрофе рейса МН17

В Генпрокуратуре РФ заявили, что Украина представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину

Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека, в котором обвинила украинскую сторону в катастрофе рейса МН17. Об этом сообщает ТАСС.

По версии российской стороны, Украина якобы в полной мере ответственная за гибель пассажиров Boeing MH17 в 2014 году, так как не закрыла свое воздушное пространство.

В Генпрокуратуре РФ также заявили, что Украина представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину.

Как известно, 17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса Амстердам - Куала-Лумпур сбили на Донбассе. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Менее чем через месяц после этого сформировали Объединенную следственную группу (JIT) - и представители органов уголовного розыска Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины начали расследование. В частности весной 2018-го Объединенная следственная группа объявила, что малайзийский Boeing 777 над Донбассом сбили с ракетной установки "Бук". Он принадлежал курской 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ и приехала на Донбасс именно с территории России.