Ирландия заявила о намерении открыть свое посольство в Киеве

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Дипломатическое представительство планируют открыть в 2021 году

Министерство иностранных дел Республики Ирландия анонсировало открытие своего посольства в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Как отмечается, именно сегодня Ирландия и Украина отмечают 29-ю годовщину дипломатических отношений между государствами.

"В этом году мы отметим еще одну веху с открытием посольства в Киеве, дальнейшим укреплением связей между нашими странами", - заявили в МИД Ирландии.

Напомним, ранее в Москве неизвестные лица расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в Российской Федерации плакаты с фотографиями украинских дипломатов и комментариями оскорбительного характера.