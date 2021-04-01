Ирландия заявила о намерении открыть свое посольство в Киеве
Дипломатическое представительство планируют открыть в 2021 году
Министерство иностранных дел Республики Ирландия анонсировало открытие своего посольства в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Как отмечается, именно сегодня Ирландия и Украина отмечают 29-ю годовщину дипломатических отношений между государствами.
"В этом году мы отметим еще одну веху с открытием посольства в Киеве, дальнейшим укреплением связей между нашими странами", - заявили в МИД Ирландии.
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Напомним, ранее в Москве неизвестные лица расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в Российской Федерации плакаты с фотографиями украинских дипломатов и комментариями оскорбительного характера.