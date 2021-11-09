Верещук назвала сумму своего оклада на должности министра по вопросам реинтеграции

Она стала вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 4 ноября

Новоназначенный вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что ее заработная плата на новой должности составляет 68 тыс. грн в месяц со всеми надбавками. Об этом она сказала в эфире телеканала "Дом".

Кроме того, Верещук сообщила о своих первых шагах в качестве министра.

"Прежде всего хочу посетить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области, чтобы пообщаться с людьми, которые живут вблизи оккупированных территорий. Как оказалось, именно общение дает больше всего информации. Экспертная сеть, волонтеры, внутренне перемещенные лица – все, что может меня насытить информацией, будет сделано", – заявила вице-премьер-министр.

Также она подчеркнула, что в ближайшее время будет принят ряд постановлений, в частности о выплате пенсий, льготах на электроэнергию.

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Напомним, 4 ноября Верховная Рада Украины поддержала назначение Ирины Верещук на должность первого вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. За это решение отдали свои голоса 260 народных депутатов.