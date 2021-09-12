Иран возобновляет сотрудничество с МАГАТЭ

Инспекторы МАГАТЭ смогут вновь проводить наблюдение за ядерными объектами Ирана

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились и в дальнейшем поддерживать имеющееся сотрудничество с целью конструктивного поиска путей улаживания имеющихся споров. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В рамках имеющегося сотрудничества стороны решили поддерживать взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях. С этой целью вицепрезидент и руководитель ОАЭИ Эслами встретится с генеральным директором МАГАТЭ Гросси на полях предстоящей Генеральной конференции, а генеральный директор МАГАТЭ Гросси в ближайшее время также посетит Тегеран для проведения консультаций на высоком уровне с правительством страны", - отмечается в заявлении.

В то же время в заявлении отмечается, что инспекторы МАГАТЭ смогут вновь проводить наблюдения за ядерными объектами Ирана. "Инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать оборудование (видеокамеры наблюдения) и заменять носители, которые будут храниться под общими печатями МАГАТЭ и ОАЭИ". Способ и сроки будут согласовываться сторонами, говорится в заявлении.

Также во время встречи стороны "подчеркнули необходимость улаживания вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно с техническим подходом" и "подтвердили дух сотрудничества", говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что Иран с 23 февраля ограничил инспекции МАГАТЭ на ядерных объектах, запретив их проведение в рамках дополнительного протокола к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года, но оставив инспекции в рамках соглашения о гарантиях с МАГАТЭ.