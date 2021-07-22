Интересы Украины на международной арене никому не интересны, это приводит к репрессиям против тех, кто говорит правду, - Лесик о давлении на оппозицию

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Франция, Германия, США обсуждают вопросы, касающиеся Украины, уже без Украины. В частности, Германия и США урегулировали вопрос относительно "Северного потока-2", однако при этом интересы Украины не были учтены, потому что их некому отстаивать.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Харькове Андрей Лесик.

Политик в ходе обсуждения вопроса об отсутствии реакции многих западных партнеров на призывы прекратить диктатуру и репрессии в отношении оппозиционных сил в Украине отметил, что международное сообщество много что говорило, однако, как стало очевидно, оно решает свои конкретные вопросы, преследует меркантильные интересы.

"Украину использовали и, в конце концов, выбросили. Весь этот "банкет", который продолжался последние семь лет, он был за счет граждан Украины. "Банкет", я имею в виду, построение государства "Анти-Россия" на территории нашей страны руками украинцев. А итог такой - Франция, Германия, США могут обсудить вопросы, касающиеся Украины, уже без Украины. И вот недавно - касающиеся "Северного потока - 2". Германия с США урегулировали вопрос, и каждый остался при своих интересах. Где интересы Украины? А их нет. А почему? Потому что некому их отстаивать", - заявил Андрей Лесик.

Политик продолжил: "Только Виктор Медведчук, который сегодня находится под круглосуточным домашним арестом, последовательно говорил и продолжает говорить, что страна находится под внешним управлением, интересы граждан Украины никому не интересны, интересы государства Украина на международной арене никому не интересны. Это приводит к тому, что сейчас в нашей стране продолжаются репрессии в отношении тех людей, которые говорят правду".

Как сообщалось, народный депутат Украины, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович после встречи с министром иностранных дел Петером Сийярто заявил, что если власть нарушает Конституцию своей страны, если телеканал можно закрыть по письму какого-то следователя СБУ, то страна находится в стадии развитого фашизма. И оппозиционные политики доносят это до европейских коллег.