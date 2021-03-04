В Украине иностранцы будут подавать биометрические данные при оформлении украинских виз
Отказ же подачи соответствующих данных станет основанием для отказа в предоставлении визы
Верховная Рада Украины обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект №3630, который разработало Министерство иностранных дел, передает "РБК-Украина" со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Как отмечается, для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных при оформлении виз. Отказ же подачи соответствующих данных становится основанием для отказа в предоставлении визы.
Кроме того, реализация данного закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета.
Теперь документ должен подписать президент. Он вступит в силу после публикации в парламентском издании.
Напомним, с 1 января 2021 года в Украине выросла общая стоимость оформления биометрического паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание.