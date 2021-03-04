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В Украине иностранцы будут подавать биометрические данные при оформлении украинских виз

Генеральное консульство Украины в Люблине

Отказ же подачи соответствующих данных станет основанием для отказа в предоставлении визы

Верховная Рада Украины обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект №3630, который разработало Министерство иностранных дел, передает "РБК-Украина" со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Как отмечается, для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных при оформлении виз. Отказ же подачи соответствующих данных становится основанием для отказа в предоставлении визы.

Кроме того, реализация данного закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета.

Теперь документ должен подписать президент. Он вступит в силу после публикации в парламентском издании.

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Напомним, с 1 января 2021 года в Украине выросла общая стоимость оформления биометрического паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание.

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