ИноСМИ: Зеленский и команда получили всю полноту власти и продолжают зачистку оппозиции

Владимир Зеленский Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда продолжают зачистку оппозиции в стране. Об этом сообщает издание "Эхо Молдовы".

"В Украине Зеленский и его команда получили всю полноту власти. Они начали зачистку политического пространства страны, включая запрет неугодных партий, санкции против оппозиционных политиков и закрытие оппозиционных СМИ. Речь идёт о лидере "Оппозиционной платформы – За жизнь" Викторе Медведчуке и каналах "112 Украина", ZIK и NewsОne. Зачистка проходила с молчаливого согласия Европейского Союза и при полном одобрении США. И она продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал "Перший Незалежний" незаконно отключили под давлением властей. За прошедшие четыре месяца более 38 тысяч мировых СМИ опубликовали статьи о незаконном преследовании оппозиции в Украине.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За несколько месяцев мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

В отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.