ИноСМИ: Украинцы не верят Зеленскому, а его санкции против Медведчука и закрытие телеканалов "112 Украина" NewsOne и ZІK считают популизмом

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает стремительно падать. Украинцы уже не верят тому, за которого отдали свои голоса всего лишь 2 года назад, в том числе, и из-за преследования оппозиции, санкций против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также закрытия телеканалов "112 Украина" NewsOne и ZІK, сообщает RT.

В статье отмечается, что Зеленскому не удаётся существенным образом поднять свой рейтинг, несмотря на то что его команда активно работает в этом направлении.

"После победы украинский лидер быстро растерял поддержку населения. Чтобы исправить положение, Офис президента в последние месяцы предпринял несколько шагов. В частности, президент попытался с максимальной для себя выгодой использовать обострение на Донбассе. Несколько раз он выезжал на передовую, где встречался с бойцами ВСУ. В один из приездов он привёз с собой съёмочную группу CNN. После этого журналисты телеканала опубликовали репортаж, в котором утверждалось, что президент Украины и корреспондент якобы попали под снайперский огонь. Помимо этого, Зеленский закрыл телеканалы "112 Украина", ZIK и NEWSONE, которые выступали с критикой действий его администрации... Однако население Украины эту инициативу восприняло по-своему. Согласно результатам соцопроса, недавно проведённого центром социальных и маркетинговых исследований Socis, 35,7% респондентов назвали намерение президента популистским шагом, предпринятым с целью повышения собственного рейтинга. Ещё 12,9% опрошенных считают, что таким образом Зеленский и его окружение хотят перераспределить собственность, а 8,8% расценивают это как попытку взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы", - пишут журналисты.

В том же опросе, напоминают авторы материала, 50,1% респондентов заявили, что большинство обещаний, данных Зеленским на выборах, он так и не выполнил. Кроме того, 55,3% участников исследования назвали нынешнюю украинскую власть непрофессиональной и дилетантской, а 15% — популистской.

"Окружение Владимира Зеленского витает в облаках. Они думают, что достаточно закрыть оппозиционные каналы, возбудить уголовные дела против оппозиции, зарегистрировать в парламенте законопроект о деолигархизации и создать провокационные футболки для национальной сборной — и дело в шляпе. Но население прекрасно понимает, что власти их просто развлекают, а на самом деле никто никаких реформ проводить не собирается. Так что шансы Зеленского и его партии на высокие рейтинги, похоже, тают с каждым днём", — завил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в Офисе президента признал, что критика в адрес главы государства только нарастает: "Зеленский очень трепетно относится к своему рейтингу и лично просматривает соцсети. Тем не менее он умудрился настроить против себя СМИ, олигархов и политиков. Так что нет ничего удивительного в том, что работу президента критикуют на каждом углу. И чем дальше — тем сильнее, а это прямо влияет на рейтинг".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.