ИноСМИ: Санкции против собственных граждан могут стать "трендом" в Украине

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Репрессии против "инакомыслящих" и оппозиции в Украине могут стать трендом, а не одиночными санкциями. Об этом пишет издание "Коммерсант", отмечая, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский посылает определенные сигналы Москве.

"В феврале были введены ограничения против депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака, результатом которых стал отзыв лицензий трех популярных оппозиционных каналов — ZІК, NewsOne и "112 Украина". В Украине и в Москве мера вызвала много шума: многие озаботились вопросом, не станет ли прецедент введения санкций против собственных граждан трендом. Опасения подтвердились. 19 февраля санкции ввели против политика, не раз встречавшегося с президентом РФ Владимиром Путиным,— сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, известной телеведущей Оксаны Марченко. На прошлой неделе Киев ввел санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, главы Крыма Сергея Аксенова, депутата Госдумы Натальи Поклонской и некоторых других российских депутатов", - говорится в публикации.

Авторы напоминают, что преследования оппозиции в Украине продолжились.

"На этом неприятности господина Медведчука и его сторонников не закончились. Офис генпрокурора Украины предъявил подозрение в госизмене трем участникам общественного движения "Украинский выбор", которое ранее возглавлял Виктор Медведчук. В вину им вменяют участие в организации референдума в Крыму в 2014 году", - отмечает издание.

Журналисты не исключают, что таким образом Зеленский также пытается реанимировать свой стремительно пикирующий рейтинг.