ИноСМИ: Несколько тысяч людей пришли к зданию Рады с требованием освобождения Виктора Медведчука

112ua.tv

Несколько тысяч человек на прошлой неделе пришли к зданию Верховной Рады Украины с требованием освобождения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом пишет Today Nation News.

"Несколько тысяч человек пришли к зданию Рады с требованием освобождения главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука", - говорится в публикации индийского издания.

К слову, речь об акции, которая прошла под зданием парламента 23 сентября. В тот день представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" и их сторонники выступили публично против политического давления и преследования оппозиции, незаконного закрытия независимых телевизионных каналов, а также драконовского повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

К слову, это не первый митинг, который организовывает "Оппозиционная платформа - За жизнь" после окончания каникул в работе Рады. Ранее, 9 сентября, также проходил митинг против давления на оппозицию. Тысячи украинцев требовали от власти закрыть незаконное дело против председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также прекратить преследовать оппозицию и начать выполнять Минские договоренности.

В ходе обеих акции выступили народные депутаты, депутаты местных советов, представители региональных организаций партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.