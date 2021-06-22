Индийские СМИ: Деолигархизация Зеленского – политизированный процесс, призванный ослабить Медведчука и ОПЗЖ

Владимир Зеленский Офис президента

Деолигархический закон президента Украины Владимира Зеленского нацелен прежде всего на главного политического оппонента главы государства – председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом пишет ведущее индийское издание New Delhi Times.

В публикации подчеркивается, что Совет национальной безопасности и обороны Украины, который и будет присваивать статус "олигарха", контролируется аппаратом президента и не является самостоятельным органом, потому очевидно, что первым в список олигархов попадет лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук, которого президент считает своим главным политическим конкурентом.

"Если СНБО добавляет олигархов в официальный реестр на индивидуальной основе, уделяя особое внимание тем, кто выступает против нынешней администрации, это предполагает политизированный процесс, направленный на нанесение вреда политическим оппонентам. Сокращение политического финансирования оппозиционных партий в результате принятия законопроекта усилит контроль правящей партии "Слуга народа" на всех уровнях власти", – констатируется в публикации.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

"Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения", – сказал Виктор Медведчук.