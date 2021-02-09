Илья Кива: Зеленский никогда не имел контроля над государством

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский не самостоятелен в полномочиях по управлению государством, его шаги и решения продиктованы извне. Об этом в эфире "Первого канала" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

"В Украине происходит агония власти, которая потеряла контроль над страной. Фактически, она никогда и не имела контроля. Зеленский – это всего лишь технология проамериканских политтехнологов, которые выполнили свою задачу, привели к власти марионетку. Актёра, который играет роль президента, не являясь им", – сказал он.

Илья Кива пояснил, что кандидатура Владимира Зеленского была избрана, как наиболее отвечающая запросам украинского общества в 2019 году.

"Это история манипуляции, созданной под президентскую кампанию. На тот момент все прекрасно понимали, что основная потребность и задача общества – привести к власти человека, который остановит войну, наведёт порядок, снизит градус ненависти в стране по отношению друг к другу. Поэтому был выбран нейтральный человек, из шоу-бизнеса, который не нёс угрозу, не исповедовал агрессию. Все думали, что с приходом Зеленского будет действительно возможность формирования будущего для нашей страны. Но нет", – подчеркнул нардеп.

При этом политик добавил, что так называемый националистический сегмент Украины также является лишь инструментом, а не самостоятельным движением.

"Националистический сегмент в Украине был искусственно создан, финансировался за разные американские гранты. Это всего лишь системная работа по развалу нашего общества для получения контроля над нашей страной. Не националисты диктуют условия и правила игры, а кураторы, которые контролируют наше государство", – подытожил он.