Илья Кива: Зеленский намерен укрепить диктатуру фейками и военным положением

Слово и Дело

В введении военного положения власть видит возможность укрепить диктатуру и блокировать возможные протесты, поэтому готовит как соответствующую информационную кампанию, так и провокации на востоке Украины. Об этом заявил журналистам народный депутат фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Зеленский единственным выходом для сохранения власти и блокирования голодных бунтов видит введение военного положения, что даст возможность укрепить диктатуру власти и преступать закон. Сегодня у него монобольшинство в парламенте. Мы будем видеть истерию в СМИ с нагнетанием темы войны, провокации на Донбассе и как следствие – гибель как гражданских лиц, так и военных, которых принесут в жертву тому фейку, который позволит Зеленскому объявить военное положение", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что информационная кампания по внешней агрессии основана на выдумках.

"На протяжении уже 8-и лет украинцы слышат, что Россия – агрессор, Россия нападёт. Общество пропитывают ненавистью с одной целью – реализовать преступный план власти по формированию диктатуры в Украине", - отметил нардеп.

При этом он добавил: "Власть хочет уйти от ответственности за совершенные преступления, и другого способа избежать волны протестов и смещения власти на сегодня у этих лицедеев нет. Они аморальны и готовы будут рассчитываться человеческими жизнями", - подытожил Илья Кива.