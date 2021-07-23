Илья Кива: Запад вынудил Украину отказаться от российского газа, чтобы уничтожить экономику и государственность

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Принуждение Украины к отказу от российского газа имело целью уничтожение нашей экономики и государственности, и обнищавший народ ответит на это массовыми акциями уже в ближайшее время. Об этом заявил журналистам народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

"Политика уничтожения нашей государственности и экономики была навязана Западом. Запад заставил нас в своё время отказаться от российского газа, говоря об энергетической независимости, что в конечном итоге и уничтожило наше государство. А сегодня Германия и США рукоплещут российскому газу (реализации проекта Северный поток 2 – Ред.)", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что украинская власть уже в ближайшее время столкнётся с последствиями их выполнения всех спущенных задач.

"Уже в середине сентября люди начнут активно выходит на улицу. Причин этому несколько, в частности, экономическая ситуация в стране, которая сегодня катастрофическая. Осенью вновь поднимутся тарифы, а люди нищие и голодные, возможности жить в Украине уже нет. Это все произошло из-за бессмысленной и бездарной политики власти, проводимой в последние два года", - отметил нардеп.

По его словам, единственным выходом из этой ситуации является борьба за суверенитет и объединение с братскими народами.

"7 лет назад США получили контроль наш нашей властью и пока его удерживают, но вектор меняется, люди уже поняли, что таится за псевдодемократией США – смерть. И наша задача сегодня – вырваться из этой ситуации! Украинцы, русские и белорусы должны объединиться в единую силу и противостоять Западу, который всегда планировал захватить и уничтожить наши территории. Запад научился вести экономические и информационные войны, создавать революции, которые раньше удавались, а с Белоруссией не получилось. Лукашенко выстоял, и это пример для украинцев, это как возможность для возрождения", - подытожил Илья Кива.