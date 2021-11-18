Илья Кива: Я жду извинений от Генпрокурора и предлагаю ей сложить свои полномочия

ОПЗЖ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова действует предвзято и в нарушение закона по отношению к оппозиции, при этом не несёт никакой ответственности за грубые "ляпы", которые стоят людям чести и репутации. Об этом на брифинге в Верховной Раде Украины заявил народный депутат фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

"Я, как народный депутат Украины, требую, как минимум, извинений от Генпрокурора – за дезинформацию, за халатное отношение к работе, что дискредитировало меня как оппозиционного политика. Почему Генпрокурор не несёт ответственность за свою халатность?! Верховная Рада делегировала ей полномочия, сняла с депутатов неприкосновенность, но фактически обвинения, которые навешивают на нас, – рассыпаются", – сказал он.

Илья Кива пояснил, что речь идет о деле, подозрение по которому было вручено парламентарию в прошлом году.

"В 2020 году Генпрокурор вручила подозрение по статье о нанесении телесных повреждений средней степени тяжести. И это подозрение могло в последствии лишить меня мандата народного депутата. Но данное дело полностью рассыпалось, Ирина Валентиновна выписала это подозрение, не имея никаких юридических на то оснований. Оно даже до суда не доехало. Теперь Венедиктова санкционировала обыска в домах моих детей, что также противозаконно, не отвечает ни одной норме, и является превышением её служебных обязанностей", – отметил нардеп.

Илья Кива указал, что аналогичные факты правонарушений имели место и по отношению к руководству ОПЗЖ.

"Как можно дальше верить Генпрокурору, когда она стоит на тропе преступления закона? Под сомнение можно поставить всю её деятельность. Венедиктова подписывала подозрения Виктору Медведчуку, которые сегодня рассыпаются в суде. Получается, что все её действия направлены на системное давление по отношению к оппозиции, что противоречит демократическим процессам и Конституции Украины", – подчеркнул он.

При этом политик добавил: "Считаю, что Генпрокурор на сегодня полностью потеряла контроль, не имеет нужного образования и соответствующего опыта работы, что приводит к таким "ляпам", которые стоят людям чести, совести, карьеры. Генпрокурор несёт угрозу государственной системе Украины. Я также предлагаю Венедиктовой сложить с себя полномочия, которыми её наделил украинский народ", – подытожил Илья Кива.