Илья Кива: Я даю возможность советнику главы МВД Мартыненко уйти и не позорить систему

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Советник министра внутренних дел, глава Общественного совета при МВД Владимир Мартыненко имеет возможность добровольно уйти в отставку, иначе информация о его преступлениях будет донесена Генпрокурору и главе ГБР. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил своём телеграм-канале.

"Обращаюсь к советнику министра, главе Общественного совета при МВД Мартыненко: если завтра до 10:00 ты не напишешь заявление об увольнении по собственному желанию, то в 10:15 я выложу имеющуюся информацию в отношении твоих преступлений на этих высоких должностях, личного обогащения путём "крышевания" преступности и вымогательства денег. Только потому, что я подполковник в отставке, я даю возможность тебе не позорить систему и спокойно из неё уйти", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что эта информация будет не просто обнародована: "Она будет направлена Генпрокурору и директору ГБР", - отметил он.

Нардеп указал, что имеющиеся данные о злоупотреблениях дают основания для уголовного преследования В. Мартыненко.

"В противном случае против тебя будут начаты уголовные производства, по которым ты сядешь на долгий срок заключения. А я приложу все усилия. Мы обязаны очищать систему от подобных людей. И мы будем это системно делать", - подытожил политик.