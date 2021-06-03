Илья Кива: Высокое покровительство не спасёт Коротких от ответственности за преступления

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Получивший в 2014 году украинское гражданство Сергей Коротких развернул в Украине широкую преступную деятельность, пользуясь покровительством отдельных политиков, чьи заказы он выполняет. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в своём телеграм-канале.

"Слишком вольготно и безнаказанно себя чувствует этот гастролёр, грабящий инкассаторов, вешающий добровольцев, взрывающий журналистов и устраивающий рейдерские захваты имущества украинских граждан в нашей стране. Я понимаю, что услугами этого удобного, беспринципного человека пользуются отдельные политики и государственные структуры, когда нужно кого-то убить на заказ, запугать или ограбить", - заявил он.

Илья Кива подчеркнул, что покровительство и связи не помогут С. Коротких избежать ответственности за свои преступления.

"С ним водят дружбу даже отдельные депутаты из моей партии, но это не значит, что мы будем сложа руки смотреть на весь этот беспредел который творит международный преступник Сергей Коротких (Боцман)", - отметил нардеп.

При этом он добавил: "Пора заканчивать с гастролями по нашей стране рыжей карликовой приблуды по кличке Боцман", - подытожил Илья Кива.