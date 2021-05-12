Илья Кива: Все обвинения против Виктора Медведчука – безосновательны

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Очередные обвинения и подозрение главе политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку являются безосновательными, власть устраивает очередное шоу-расправу над политическим противником. Об этом народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил журналистам в Киеве 12 мая.

"Сегодня власть кормит нас театрализованные шоу, ведь единственное, что они хорошо умеют – это показывать фильмы и стирать людям сознание. Кто видел доказательную базу по Виктору Медведчуку? Ранее СНБО выдвигала обвинения, которые были безосновательными, простой болтовнёй аферистов, которые себя называют властью. И сегодня они тоже устраивают цирк по уже отработанной программе", - сказал он.

Илья Кива также указал на действие нормы о презумпции невиновности.

"В нашей стране присутствует, вернее присутствовала до недавнего времени презумпция невиновности. И пока вина человека не будет доказана в суде и решение суда не вступит в законную силу – все обвинения являются болтологией, предположениями и иллюзией воспалённых мозгов нашей власти", - подчеркнул нардеп.

При этом он добавил: "Это ещё один способ давления на нашу политическую силу, которая стоит на основах закона, права и интересов Украинского государства. Все нападки – это всего лишь следствия желания власти остановить процесс, который возродит нашу страну. Правда - она одна, з неё придётся бороться. И мы готовы к любому противостоянию, ведь за нами – украинский народ, нами – украинская земля", - подытожил Илья Кива.