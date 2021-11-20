Илья Кива: Власть сводит со мной счеты и заказала мою ликвидацию националистам

ОПЗЖ

Власть расправляется и сводит счеты с политиками за их принципиальную позицию, заказывая их физическое устранение националистическим группировкам.

Власть расправляется и сводит счеты с политиками за их принципиальную позицию, заказывая их физическое устранение националистическим группировкам. Об этом народный депутат фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил в своем Телеграм-канале.

"Сегодня я получил информацию из проверенных источников – от сотрудников правоохранительной системы, оставшихся верными долгу и присяге, о том, что власть заказала мое физическое устранение, ликвидацию. Ее должны произвести националистические группировки в обмен на индульгенцию и на свободу за ранее совершенные преступления. С полной ответственностью заявляю, что это личная неприязнь власти, сведение счетов за мою принципиальную позицию, за мои действия", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что именно с этим связано лишение его наградного оружия.

"Одним из условий моей ликвидации было полное мое разоружение. Поэтому глава МВД Монастырский в нарушение норм закона и морали лишает меня всего ранее полученного оружия. Они так спешат выполнить данный пункт условий, что даже мое оружие впопыхах вручают третьим лицам", - подчеркнул нардеп.

При этом оппозиционер добавил: "Я никогда не думал о самоубийстве и слишком дисциплинирован для того, чтобы попадать в несчастные случаи. Рядом со мной всегда находятся верные люди, которые готовы помочь мне в сложную минуту и защитить. Мы продолжаем борьбу с этим преступным режимом, с этой преступной властью", - подытожил Илья Кива.