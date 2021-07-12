Илья Кива: Власть пытается замять инцидент с Брагаром и давит на полицейских

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сотрудники Нацполиции, уличившие народного депутата фракции "Слуга народа" Евгения Брагара в управлении транспортом в состоянии наркотического опьянения, могут подвергаться давлению, а сам инцидент власти пытаются замять. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил на своём Телеграм-канале.

"Обещаю взять под личный контроль ситуацию с возможным давлением руководства Национальной Полиции на сотрудников, которые задержали народного депутата Евгения Брагара в состоянии наркотического опьянения. То, что сотрудников отстранили от выполнения свой работы, ещё раз доказывает, что системе честные и принципиальные люди сегодня не нужны", - сказал он.

Илья Кива также потребовал обнародовать результаты наркоэкспертизы, проведённой в день задержания Е.Брагара в клинике на ул. Петра Запорожца, 20.

"У меня есть информация, что власть пытается не только наказать сотрудников, выявивших депутата наркомана, но и подменить результаты", - подчеркнул политик.

Он также указал на недопустимость покрывательства правонарушителей, которых, по имеющейся информации, в парламентском монобольшинстве свыше двух десятков.

"Сегодня уже можно смело сказать - партия "Слуга народа" в большей степени собрана из отребья, аферистов и наркоманов. И это не последний наркоскандал с депутатами из правящей партии. По моей оперативной информации, как минимум ещё 20 членов данной партии системно принимают наркотики разной степени тяжести", - отметил Илья Кива.

При этом он добавил: "Обещаю, что как человек, чья жизнь связана с правоохранительной системой, я буду защищать тех, кто честно выполняет свой долг и борется с преступностью", - подытожил политик.