Илья Кива: Власть обостряет ситуацию на Донбассе, чтобы скрыть свои провалы
Власть умышленно обостряет ситуацию на Донбассе, чтобы отвлечь внимание от провальной внутренней политики. Об этом сказал журналистам народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.
"Власть в Украине специально обостряет ситуацию на Донбассе. Они понимают, что внимание общества необходимо отвлекать от повышения тарифов, пандемии, провальной вакцинации. Это можно делать удобным для них способом – обострением ситуации на Донбассе. Задачи достигнуть мир на востоке Украины у этой власти нет и уже никогда не будет. Не ждите от этого режима решения войны, они способны только на хаос, смерти и боль", - сказал он.
Илья Кива подчеркнул, что власть действует "по хорошо отработанным лекалам" предыдущего президента Петра Порошенко.
"Мародёр Порошенко все свои неудачи, коррупционные скандалы и грабёж государственного бюджета прятал за обострениями боевых действий на Донбассе. Каждая провальная операция и гробы с телами участников этого конфликта фактически перекрывали коррупцию, воровство и беспредел, происходящие в нашей стране. Эту же стратегию сегодня эффективно использует власть Зеленского", - отметил нардеп.
Политик также обратил внимание на критическую ситуацию с эпидемией COVID-19.
"Сегодня множество человеческих жизней - цена действий власти именно по допущению коронавирусной инфекции. Ситуация с новой волной эпидемии и увеличением количества заболевших и погибших от COVID-19 – это полная ответственность Зеленского, который провалил вакцинацию. Власть погрязла в воровстве, испачкалась в коррупционной грязи, запуталась в схемах, и сегодня их задача – это личное обогащение", - подытожил Илья Кива.