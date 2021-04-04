Илья Кива: Власть обостряет ситуацию на Донбассе, чтобы скрыть свои провалы

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть умышленно обостряет ситуацию на Донбассе, чтобы отвлечь внимание от провальной внутренней политики. Об этом сказал журналистам народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Власть в Украине специально обостряет ситуацию на Донбассе. Они понимают, что внимание общества необходимо отвлекать от повышения тарифов, пандемии, провальной вакцинации. Это можно делать удобным для них способом – обострением ситуации на Донбассе. Задачи достигнуть мир на востоке Украины у этой власти нет и уже никогда не будет. Не ждите от этого режима решения войны, они способны только на хаос, смерти и боль", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что власть действует "по хорошо отработанным лекалам" предыдущего президента Петра Порошенко.

"Мародёр Порошенко все свои неудачи, коррупционные скандалы и грабёж государственного бюджета прятал за обострениями боевых действий на Донбассе. Каждая провальная операция и гробы с телами участников этого конфликта фактически перекрывали коррупцию, воровство и беспредел, происходящие в нашей стране. Эту же стратегию сегодня эффективно использует власть Зеленского", - отметил нардеп.

Политик также обратил внимание на критическую ситуацию с эпидемией COVID-19.

"Сегодня множество человеческих жизней - цена действий власти именно по допущению коронавирусной инфекции. Ситуация с новой волной эпидемии и увеличением количества заболевших и погибших от COVID-19 – это полная ответственность Зеленского, который провалил вакцинацию. Власть погрязла в воровстве, испачкалась в коррупционной грязи, запуталась в схемах, и сегодня их задача – это личное обогащение", - подытожил Илья Кива.