Илья Кива: Власть не будет заниматься решением внутренних вопросов

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Политика власти, противоречащая идее реинтеграции, но удобная самим высшим чиновникам, ведёт к потере соотечественников, желающих вернуться в Украину. Об этом сказал журналистам народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

"Украина не будет при этой власти заниматься решением внутренних вопросов. Донбасс так и останется точкой, на которую очень удобно списывать все неудачи власти, что увеличиваются, как снежный ком. Власть не будет выполнять Минские соглашения. Она лишь пытается обмануть общество, придумывая истории о том, что Ермак (глава ОПУ Андрей Ермак, - Ред.) куда-то ездит и заручается какой-то поддержкой", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что власть не борется ни за территорию, ни за людей, проживающих на этой территории.

"На той стороне постоянно уменьшается количество людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как здесь попираются права украинских граждан, сужаются и нивелируются права человека, и это все – через призму маразма. В Украине уже запрещено все, что только можно, даже фактически запрещено разговаривать на русском языке. И уже никто не верит ни власти, ни в будущее", - сказал нардеп.

При этом Илья Кива добавил: "Придёт момент, когда при таком идиотском правлении там не останется украинцев, готовых отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной, - Украине. В Крыму таких людей уже нет. Перекрыв воду, объявив блокаду, создав невыносимые условия для жизни, мы потеряли Крым. И сегодня мы уже безвозвратно потеряли Донбасс. И в этом виноват не Донбасс, а власть, которой не нравилось инакомыслие, иное видение развития страны", - подытожил он.