Илья Кива: Власть начала давление на сторонников антифашистского движения

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Давление на сторонников Всеукраинского гражданского антифашистского движения "Патриоты – За жизнь" со стороны власти и правоохранителей осуществляется в интересах нацистов. Об этом заявил журналистам народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Когда мы представляли наше гражданское антифашистское движение в Киеве, возле меня стоял человек, который руководил одной из ветеранской организаций силовиков Одессы. Его сын – сотрудник Нацполиции. За то, что его отец принял участие в антифашистском движении, его сына замначальника ГУ Нацполиции в Одесской области выгоняет с работы, требует написать рапорт и заставляет покинуть службу. Фамилия этого полицейского чиновника – Сергей Махотин, и он давно уже известен нам, как человек, симпатизирующий нацистским организациям", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что в Украине происходит "разгул нацизма" с позволения и согласия властей.

"Безнаказанным является зигование на центральной улице нашей столицы. И мне сразу вспоминается фотография, где президент Зеленский стоит на коленях перед могилой своего деда, но тут же он допускает эти действия нацистов в Киеве. Власть потакает фашистам, эти колонны маршируют под патронатом президента. Власть сегодня – инициатор преступных действий", - отметил нардеп.

При этом он добавил: "Мы докатились до дна. Сегодня нацизмом пропитана и власть, и правоохранительные структуры. И наша задача сегодня – очистить нашу землю, как когда-то очистили её от этой грязи наши деды. Потому что по-другому у нашей страны не будет будущего!" - подытожил Илья Кива.