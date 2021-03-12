Илья Кива: Власть манипулирует на разном восприятии истории регионами и пытается расколоть общество

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Присвоение тернопольскому стадиону названия им.Шухевича является частью плана властей по усилению раскола украинского общества. Об этом сказал журналистам народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива.

"Это маразм. И это делается для того, чтобы и дальше раскалывать наше многострадальное общество, пропитанное ненавистью по отношению друг к другу. Власть сегодня будет использовать эту ситуацию и потакать настроениям, направленным на усугубление непримиримости и ненависти, что может вылиться в кровавый конфликт", - сказал он.

Илья Кива констатировал, что у разных регионов Украины "разная история", однако власть не предпринимает никаких шагов по объединению общества.

"У нас разное отношение, но фашизм во всем мире признан злом и чумой 20-го века и любая популяризация фашизма и всех его участников – вне закона. Но в Украине об этом забыли, особенно на Западе. Восточная и Центральная Украина никогда не примет фашистских героев и пособников. Сегодня происходит страшный план власти по отвлечению внимания от проблем жизнедеятельности страны. Власть хочет нас разламывать и нами манипулировать", - подчеркнул нардеп.

При этом он добавил: "У нас должна быть общая концепция развития государства и развития взаимоотношений с нашими соседями. И это нельзя переступать", - подытожил он.

Как известно, Тернопольский горсовет переименовал городской стадион в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Свой протест выразили Израиль и Польша, однако МИД Украины заявил, что "сохранение национальной памяти украинского народа – один из приоритетов госполитики Украины", дискуссии об исторических персоналиях должны вести историки, дипломаты же должны работать над взаимной дружбой.