Илья Кива: В борьбе с COVID-19 власть лишь провалила вакцинацию и разворовала деньги

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть провалила кампанию по вакцинации украинцев от COVID-19 и всю борьбу с коронавирусной инфекцией, поскольку свела усилия к введению все новых ограничений и разворовыванию средств специального Фонда. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил на брифинге в Верховной Раде 18 мая.

"Единственное, что власть смогла сделать в борьбе с коронавирусной инфекцией, это накинуть новый ошейник на население. Легко принимать в зале Рады ограничения, в результате которых положение людей ничем не лучше нахождения собаки в будке на цепи. Все усилия власти сводились к тому, чтобы ограничить людей, создать им проблемы. Карантинные ограничения, штрафы, уничтоженный средний бизнес, но болезнь никуда не делась. Ежесуточно у нас несколько тысяч людей заболевает и около 200 погибает от COVID-19", - сказал он.

Комментируя отставку главы Минздрава Максима Степанова, Илья Кива отметил его "заслуги" в провале кампании по вакцинации.

"Отставка Степанова логична, он провалил вакцинацию. Но говорить, что только он виновен, наверное, не стоит. Это вопрос во всей власти, ведь вакцинация была фактически полностью провалена в погоне за барышами и откатами. Чиновники на протяжении года успешно разворовывали Фонд по борьбе с коронавирусом. Сам Степанов говорил, что в реализации средств Фонда участвовали 5 фирм, аффилированных с президентом. Ни для кого не секрет, что 2 млрд грн, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией, были растянуты по уже отлаженным схемам "Укравтодора". Дороги строили в то время, когда люди умирали от этой болезни", - сказал нардеп.

При этом Илья Кива указал на популизм властей: "Сегодня достижения власти – это растущие кладбища, растущие тарифы и умирающая страна. И подтверждения этому каждый их нас находит в своей жизни. А от властей мы видим только красочные видеоролики и бессмысленные воззвания", - отметил политик.

В связи с этим нардеп подчеркнул необходимость полной перезагрузки власти.

"Мы будем добиваться отставки правительства в полном составе. Поскольку считаем, ответственность за провал вакцинации, уничтоженную экономику, поднятые тарифы лежит на совести Кабмина и президента", - подытожил нардеп.