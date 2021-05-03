Илья Кива в 7-ю годовщину трагедии в Одессе: Это было массовое убийство, за которое виновные до сих пор не наказаны

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

События 2 мая 2014 года в Одессе были массовым убийством, преступлением, несущим угрозу государственности, за которое виновные должны понести наказание. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"Одесская Хатынь. 7 лет назад, в Украине власть приговорила людей на смерть. Женщин и мужчин, молодых людей убивали публично, жестоко, не давая шансов на спасение даже тем, кто мог спастись, их просто добивали палками, продолжая ещё долго издеваться над уже трупами. Новая власть Зеленского называет это массовое убийство борьбой и победой над русским миром, продолжая преступный путь уничтожения государства и украинского народа", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что представители предыдущей власти не понесли наказание за гибель 48-ми человек в Доме профсоюзов.

"А сегодня Христос Воскрес, и мы спокойно идём в одни и те же храмы, по одним и тем же улицам с палачами - парубиями, порошенками, турчиновыми и их последователями - Зеленскими, Ермаками, чтоб посвятить Пасхи и восхвалить Господа! Но это было страшное преступление над людьми, которое рано или поздно должно быть расследовано и виновные наказаны", - отметил нардеп.

Политик также обратился к правоохранителям, которые в 7-ю годовщину одесской трагедии задержали мужчину с коммунистической символикой.

"Вы человека задерживаете за футболку с эмблемой страны, где родились и жили ваши родители! Параллельно не замечая массовые убийства, грабежи, насилия, рекэт, торговлю наркотиками, вольготно зигующих почитателей нацизма на улицах Одессы! А мужика вы, "молодцы", обезвредили, чтобы вдруг он своей футболкой горя в Одессе не наделал! Ребята, у вас совесть хоть немного осталась или ваше начальство в лице зама начальника полковника Махотина, активно симпатизирующего нацизму, совсем вам мозги стёрло?", - сказал Илья Кива.