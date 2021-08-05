Илья Кива: Судьба разоблачённого "оборотня" прокурора Столетнего решается в кабинете Генпрокурора

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Прокурор Полтавской области Антон Столетний, "крышующий" воровство газоконденсата на Полтавщине, был разоблачён, а его подельники задержаны. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"Немного разоблачений и обличений оборотней в пагонах. Жадный прокурор Полтавской области Столетний организовал и взял под крыло группу воров газоконденсата в составе 13 человек и дал и им возможность грабить трубу. Но вчера всю преступную группировку приняли на месте совершаемого преступления - на трубе. И теперь у Столетнего возникает очень серьёзная проблема и с блатными, у которых он получал долю за ворованный конденсат, и с начальством, которое узнало об этом", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что прокурор покрывал преступную деятельность, напрямую используя служебное положение.

"Чтоб обезопасить деятельность воров он завёл фиктивное дело на них и спрятал в стол, заблокировав возможность правоохранительным службам проводить в отношении данной группировки следственные действия", - отметил нардеп.

При этом он добавил: "Теперь все лежит в руках Венедиктовой, которая должна решить судьбу оборотня! Очень важно, кто к ней первый зайдёт на приём! Помните, кто первый встал, того и тапки!" - подытожил он.