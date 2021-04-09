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Илья Кива: США диктуют нашей власти риторику, направленную на провокацию войны

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

 Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Политика и риторика действующей украинской власти продиктована извне и направлена на обострение ситуации и провоцирование войны. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в своём телеграм-канале.

"Украина давно перестала быть суверенным и независимым государством. В четырнадцатом году нас оккупировали Соединённые Штаты, устроив из нашей страны полигон для боевых действий, на котором они решают свои геополитические задачи. Поэтому сегодняшняя риторика и заявления украинской власти - это заранее приготовленный сценарий для обострения ситуации с Россией, с возможной прямой провокацией войны. Войны за финансовые интересы Америки", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что такие действия руководства Украины идут вразрез с национальными интересами и подпадают под определение "государственная измена".

"Именно это и является предательством своей Родины и своего народа со стороны президента Зеленского!" - подытожил нардеп.

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