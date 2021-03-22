Илья Кива: С Зеленским уже не считаются даже те, кто привёл его к власти

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Действующий президент Владимир Зеленский потерял свой авторитет, поддержку и парламентское монобольшинство, с ним уже не считаются как народ, так и его покровители. Об этом сказал журналистам народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Зеленский понимает, что ему уже деваться некуда, ему никто ничего не простит и не разрешит. И те, кто его привёл к власти, позволяют ему самоуничтожаться. Зеленский выполнил свою роль и стал не нужен ни Ахметову, ни Коломойскому, ни Авакову. А так называемое большинство Зеленского в парламенте пойдёт туда, куда надо определённым людям. Отношение к президенту в народе – как к болвану, который читает по суфлёру и бегает, не зная, что делать", - сказал он.

Илья Кива также подчеркнул, что этому способствовала провальная кадровая политика и фактически нивелирование ряда правоохранительных органов.

"Власть развалила Генпрокуратуру. Привели туда Рябошапку, который случайно возглавил орган, определяющий правовые процессы в нашем государстве. Венедиктова пришла уже на руины и пытается что-то сложить. И реформа СБУ направлена на окончательный развал службы. А ведь ослабление СБУ – это ослабление щита нашей страны. И власти поставлена задача по его развалу", - сказал нардеп.

При этом Илья Кива добавил: "У страны нет системы и нет стратегии. У властей ничего не получается, они потеряли контроль над Украиной, с ними уже никто не считается. А как только будет достигнута определённая договорённость и сформирована новая конструкция, будут перевыборы", - подытожил он.