Илья Кива: Публичное применение "Азовом" символики, схожей с символикой формирований СС, является преступлением власти

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Пропаганда идей нацизма и фашизма официальным боевым подразделением Национальной гвардии Украины является преступлением властей, бьющим по международному имиджу страны. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"Когда по нашим улицам маршируют под украинскими знамёнами и нацистской символикой люди с оружием, это уже преступление со стороны власти. И я не могу об этом не говорить, потому что подобные действия, подобная позиция и доктрина развития Украины является преступлением, и будет осуждена всем миром. Мы обязаны об этом говорить, ведь это в первую очередь бьёт по авторитету Украины на мировой арене. Мы также обязаны противостоять фашизму, который во всем мире признан "коричневой чумой", злом, уничтожающим людей и несущим горе и боль", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что полк "Азов" провёл марш по случаю 7-й годовщины освобождения Мариуполя со своими флагами и символикой.

"Это подразделение в 2014 году находилось под руководством Андрея Билецкого, который с пелёнок исповедует фашистскую, нацистскую идеологию, что отразилось на самом подразделении. Вы не видите сходства между шевронами, эмблемами и логотипами подразделения "Азов" и подразделениями нацистской Германии – вооружёнными формированиями СС? Это те же символы, те же руны, то же солнце, те же молнии. Официальный полк Национальной гвардии Украины является последователем нацистских групп, вооружённых формирований СС, которые во временя Великой Отечественной войны системно стирали, уничтожали людей, неся тотальное горе, зло и смерть всему человечеству", - отметил нардеп.

Илья Кива также указал, что на сегодня фашизм в Украине набирает обороты и сил.

"В эту идеологию вовлекается все больше молодёжи, и я, как один из лидеров антифашистского движения, обязан обращать на это внимание не только населения, но и властей и правоохранителей", - подчеркнул политик.

При этом он добавил: "Я прекрасно понимаю, что за подобную информацию моей жизни будет угрожать опасность со стороны тех, кто привык за последние 7 лет оставаться безнаказанным за свои преступления. Они взрывали людей, расстреливали инкассаторов, вешали неугодных, и это все им сходило с рук. Мы обязаны противостоять злу, и мы сделаем все зависящее от нас, чтобы зло фашизма, боль и горе, которые пережила Украина, - никогда не повторилось", - подытожил Илья Кива.