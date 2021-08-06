Илья Кива просит Генпрокурора проверить причастность Палатного и Крищенко к рейдерству столичных участков и предприятий

Илья Кива TK Media

Генеральному прокурору Украины следует проверить причастность соратника мэра Киева Артура Палатного и начальника столичной Нацполиции Андрея Крищенко к кричащим фактам рейдерства земельных участков и корпоративных прав. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале, обнародовав соответствующее депутатское обращение.

"Речь идёт о деятельности организованной преступной группы под непосредственным руководством экс-народного депутата Украины Артура Палатного, представители которого в течение последних месяцев пытаются завладеть недвижимым имуществом ООО "ПРОЗРІННЯ" (код ЕРДПОУ 43639634) и незаконно завладели правами управления ООО "Б.М.К. - Билдинг" (код ЕРДПОУ 35532412) и ООО "Ривер Холдинг" (код ЕРДПОУ 36845213)", - говорится в обращении.

Илья Кива подчеркнул, что по имеющейся информации, способствуют этой незаконной деятельности А.Крищенко совместно с рядом лиц: Шевченко Кирилл, Грекул Ростилав, Кулик Виталий, Яремко Виталий, Говорун Павел, Негода Александр.

"Как мне стало известно, Крищенко Андрей давал указания по формированию "заказных" дел против Микуленко Владимира (законного директора ООО "Б.М.К. - Билдинг"), Кедровского Виталия (законного директора ООО "Ривер Холдинг"), Рахлинского Владимира (законного основателя и директора ООО "ПРОЗРІННЯ"), Штанько Игоря Алексеевича (законного учредителя ООО "ПРОЗРІННЯ"). В частности, по заявлению Шевченко Кирилла Печерским управлением полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве было возбуждено уголовное производство 12020100060003198 по ч. 2 ст. 191 УК Украины", - отмечается в документе.

Нардеп также отмечает, что по имеющейся информации, В.Кулик и Р.Грекул нашли сотрудника Министерства юстиции, которому вручили $40 тыс. для ликвидации ООО "ПРОЗРІННЯ" из Единого государственного реестра юридических лиц.

"Все вышесказанное может свидетельствовать о причастности А.Палатного и А.Крищенко к управлению организованной группой или преступной организацией, которая заключается в совершении совокупности действий, направленных на управление их функционированием как устойчивых объединений лиц и осуществлением ими преступной деятельности. Данные действия могут квалифицироваться по ст. 255 УК Украины. Прошу проверить изложенные в обращении факты, внести сведения в ЕРДР и начать досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления по ст. 255 УК Украины", - подчёркивается в документе.