Илья Кива просит ГБР и Нацполицию проверить информацию о взятке прокурору Киперу от Палатного

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

ГБР и ГСУ Нацполиции следует проверить информацию о блокировании за вознаграждение прокурором Киева Олегом Кипером ряда уголовных производств в отношении главы исполкома партии "Удар" Артура Палатного и его подельников – братьев Помагайбо и Маймана. Речь об этом идёт в соответствующих депутатских обращениях народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы на имя и.о. главы ГБР А.Сухачева и начальника ГСУ Нацполиции М.Цуцкиридзе.

"15 мая 2021 года от анонима мне стало известно о вероятном получении прокурором Киева Олегом Кипером взятки от главы исполкома партии "Удар" Артура Палатного за приостановление, а по возможности и закрытии уголовных производств в отношении Палатного и его боевиков, в частности Михаила Маймана по кличке "Моня". Сегодня Кипер блокирует все уголовные дела, где фигурируют или причастны вышеупомянутые лица", - говорится в документе.

Илья Кива подчеркнул, что речь идёт о 6-ти уголовных производствах, в частности, по созданию и содержанию публичного дома "Рио", нанесению телесных повреждений народному депутату, обстрелу М.Майманом из гранатомёта здания в Киеве, мошеннических действиях Богдана Помагайбо, и друих.

Нардеп отметил, что по имеющейся информации М.Майман также причастен к злодеяниям в других регионах: "Согласно неоднократным обращениям, в Херсонской области преступная группировка, возглавляемая М.Майманом, совершила рейдерский захват корпоративных прав предприятия "Чонгар"", - подчеркнул он.

"Все вышеизложенное является преступлением против украинского народа, поскольку в результате коррупционных действий должностных лиц в правоохранительных органах "преступники" имеют возможность находится на свободе и совершать противоправные действия", - говорится в депутатском обращении.

В этой связи Илья Кива просит организовать проверку этих фактов, в случае подтверждения – принять меры реагирования для привлечения О.Кипера к ответственности, отстранить О.Кипера от выполнения должностных обязанностей на время расследования.