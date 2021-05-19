Илья Кива призывает парламентский комитет дать оценку работе прокурора Киева Кипера

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Комитету Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности следует провести анализ и дать оценку работе прокурора Киева Олега Кипера, в отношении которого есть информация о получении крупной взятки от руководства партии "Удар". Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в ходе заседания комитета 19 мая.

"15 мая от анонима мне стало известно о вероятном получении прокурором Киева Кипером взятки за то, чтобы все уголовные производства в отношении банды сутенёров и наркоторговцев Кличка и Палатного "сливались" и притормаживались. У меня есть обращения ряда людей, которые просят взять под контроль и перепроверить работу Кипера, Давайте вместе проведём анализ и дадим оценку его работе, давайте поможем правоохранительной системе очищаться", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что по имеющейся информации, руководство "Удара" развернуло преступную деятельность в столице при покрывательстве отдельных представителей правоохранительных органов.

"Банда Кличко-Палатного имеет своих людей везде. В Нацполиции, и я называл эту фамилию – начальник столичного главка Крищенко, а по приказу начальника отдела "К" СБУ были приостановлены следственные действия, и оперативные работники не моли 4 часа зайти к Палатному, что дало ему возможность уничтожить улики, наркотики и вынести деньги", - сказал нардеп.

При этом он добавил: "Сегодня мы видим начало системной работы по уничтожению данной банды. И без очищения правоохранительной системы мы не сможем побороть эти банды, которые уже интегрировались во власть и во все структуры государственной системы. Тем более, что президент и Офис президента заинтересованы в очищении системы", - подытожил Илья Кива.