Илья Кива принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 78-й годовщины освобождения Полтавы от немецко-фашистских захватчиков

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Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива принял участие в мероприятиях по случаю 78-й годовщины освобождения Полтавы от немецко-фашистских захватчиков.

Также присутствовали активисты гражданского антифашистского движения "Патриоты – За Жизнь", ветераны, горожане.

В рамках торжественных мероприятий сегодня в Полтаве были открыты шесть мемориальных досок героям Великой Отечественной войны, в частности, Алексею Вахненко, Михаилу Мохову, Михаилу Толкачеву, Алексею Коростелеву, Леонтию Глущенко, Якову Алексееву.

"Сегодня День освобождения моего родного города от немецко-фашистских захватчиков. 23 сентября 1943го года Полтава была освобождена бойцами Красной армии. И сегодня мы также отмечаем День города Полтавы. Сегодняшний праздник объединяет людей, вне зависимости от их политических и религиозных взглядов, ведь это общая победа. Чтим, помним и гордимся нашей историей! Низкий поклон тем, кто отдал свои жизни!" – отметил Кива.