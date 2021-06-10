Илья Кива: Политики используют Донбасс в качестве агитационной площадки, не желая прекращения конфликта

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Позиция действующей власти и международных партнёров по ситуации на Донбассе исключает стремление к прекращению конфликта, но допускает использование региона для личной рекламы. Об этом заявил журналистам народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

"Власть должна чётко обозначить свою позицию в переговорном процессе, что мир ей не нужен, территории не нужны, люди не нужны. Приблизимся ли мы к миру, сможем ли мы остановить войну и решить этот конфликт, который 7 лет уничтожает страну, - с такими переговорщиками, как сейчас? Почему мы 7 лет топчемся на одном месте и хороним наших граждан, как с одной, так и с другой стороны? Потому что есть такая позиция нашей власти и чёткие заявления Госдепа, который и дальше подталкивает нас к братоубийственной войне, продолжению конфликта и уничтожению экономики", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что политики используют конфликт на востоке страны как агитационную площадку и место для "показухи".

"Эту методику эффективно использует наш президент, переняв её у предшественника. Недавно Порошенко засорял интернет фотографиями с Донбасса и переживаниями об украинских гражданах. А только недавно эти люди разворовывали "Укроборонпром" и наше государство, уничтожая его своими коррупционными действиями. Не знаю, верит ли кто этим всем перфоменсам – в любой сложной ситуации поезжай на Донбасс, одевай бронежилет и каску и неси всякую чушь", - отметил нардеп.

При этом он добавил: "По факту, пока эти комики и аферисты гоняют на Донбасс и фотографируются – наша страна умирает… в каждой отрасли действия власти привели нас в тупик: тарифы, война, медицина, образование. Все, к чему прикасаются эти лицедеи, разваливается", - подытожил он.