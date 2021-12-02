Илья Кива подаёт в суд на Бигус.Инфо с требованием компенсации

ОПЗЖ

Журналисты организации Бигус.Инфо будут отвечать в суде за распространении фейковой информации в отношении представителя украинской оппозиции, а украинские СМИ должны извинится за распространение лживой информации. Об этом народный депутат фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил в ходе брифинга в Верховной Раде Украины 2 декабря.

"Мы подготовили иск в суд, мы будем требовать финансовой компенсации. Мы разденем этих прохиндеев. Потому что для них самое главное – это деньги. Мы заставим отвечать перед законом каждого. Этот бардак нужно заканчивать. Бигус.Инфо на протяжении последних двух лет системно, выполняя заказ власти, дискредитирует меня, как политика. И это просто стало уже той точкой невозврата, которая должна побудить общество дать свою оценку подобным фейковым изданиям", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что сюжет этих журналистов в отношении него является проплаченным заказом.

"Псевдо-изданием Бигус.Инфо были взяты фотографии с сайта ГБР по обыскам в каком-то конвертационном центре и представлено, будто бы эти обыски проводились в помещении, где находился я. Наше общество, к сожалению, давным-давно прогнило, раз манипулируется и управляется подобными ублюдками, которые за деньги готовы дискредитировать, обливать грязью. "Украинская правда", ТСН, Униан - вроде бы серьёзные издания, но не готовы даже минимально перепроверить те фейки, которые формируются против политиков. Против украинских граждан", - отметил нардеп.

При этом он добавил: "Обращаюсь к СМИ – будьте внимательны, и я жду от всех публичных извинений", - подытожил Илья Кива.

В свою очередь присутствующий на брифинге народный депутат фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Анатолий Бурмич отметил, что весь сюжет журналистов Бигус.Инфо является фейком.

"Я присутствовал на этом несанкционированном обыске, всего были присутствовали 5 депутатов... Ни одной копейки не было изъято, ничего из того, о чем заявил "великий правдоискатель" Бигус. И на этот счёт есть протокол! Это фейк и бессовестная ложь, распространители должны нести ответственность. Наши юристы и Илья Владимирович сделают все в законном порядке – привлекут через суд к ответственности за клевету", - сказал он.

Вместе с тем, нардеп подчеркнул, что данный инцидент является продолжением политики властей по давлению на оппозицию.

"Как работают правоохранители? Создают фейк, высосанный из пальца, на основании которого клевещут на человека, оказывают давление, возбуждают уголовное дело. Якобы депутат Кива не задекларировал ценности, которые у него якобы изъяли, и НАЗК проводит следствие. И примерно на таких же фейках делаются обвинительные заключения в отношении главы Политсовета ОП-ЗЖ Виктора Медведчука и других наших депутатов", - подытожил Анатолий Бурмич.