Илья Кива: По приказу Зеленского полиция пытается снова сорвать спортивный турнир

Илья Кива TK Media

По приказу Зеленского полиция пытается снова сорвать спортивный турнир, под Новым предлогом - нарушения карантинного режима. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива в своем Facebook.

Напомним, активисты Гражданского движения "Патриоты – За Жизнь" проводят спортивные соревнования, которые накануне пытались сорвать праворадикалы и правоохранители по указанию властей.

Илья Кива рассказал, что соревнования должны были пройти накануне, однако были сорваны праворадикалами и правоохранителями.

"Вчера к нам пришли удобные власти националисты, которые попытались спровоцировать конфликт и тут же приехала Нацполиция, которая незаконно задержала участников соревнования, незаконно провела обыски. А потом "оборотень в погонах" Крищенко заявил, что здесь найдены гранаты, которые оказались пластмассовыми муляжами", - отметил он.

При этом политик указал на "нежелание" властей и правоохранителей видеть правонарушения организаторов провокаций.

"Здесь вы видите спортзал, который официально арендован, участники соревнований – официально являются членами движения "Патриоты – За Жизнь", и мы проводим официальный турнир. И все равно приехала полиция, вломилась и задерживала активистов. А то, что в 2014 году преступники из Нацкорпуса рейдернули завод "Атек", где развернули группу по формированию боевиков для грабежей, насилия и убийств, - для власти остаётся невидимым. Руководство Нацкорпуса – профессиональные убийцы, которым власть списывала все преступления за то, что они удобный инструмент в грязной работе", - подчеркнул Илья Кива.