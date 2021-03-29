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Илья Кива: Переговоры по Донбассу без Зеленского свидетельствуют о его бесполезности

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

 Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Подготовка встречи Германии, Франции и России по ситуации на Донбассе без участия главы Украинского государства свидетельствует о бесполезности Владимира Зеленского. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива написал в своем Телеграм-канале.

"Обсуждение обострения на Донбассе пройдёт без участия Зеленского, как бесполезного участника переговорного процесса. Уже в ближайшее время лидеры России, Франции и Германии проведут переговоры. Слава Украине!" - отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идёт подготовка видеоконференции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые должны обсудить обострение на Донбассе. В то же время, Песков заявил, что на переговорах не буде Владимира Зеленского. МИД Украины раскритиковали заявление Кремля о подготовке такого заседания, отметив, что "наша позиция - ничего об Украине без Украины".

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