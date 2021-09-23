Илья Кива: Памятными знаками в честь героев-осободителей мы увековечиваем их память

Памятные знаки в честь Героев Советского Союза – освободителей Украины от немецко-фашистских захватчиков имеют целью воспитать новые поколения в духе уважения к подвигам наших предков. Об этом народный депутат фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сказал в ходе открытия памятного знака полковнику, заместителю командира эскадрильи 8-го гвардейского авиационного полка, 8-й гвардейской авиационной дивизии, 2-го гвардейского авиационного корпуса, авиации дальнего действия Алексею Коростылеву в четверг в Полтаве.

"Сегодня, в этот знаковый для полтавчан день, мы не только празднуем день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, но и отмечаем великий, победоносный день всего украинского народа. Сегодня наша задача – увековечивать память тех людей, которые своей жизнью и подвигами дали нам возможность жить, любить и растить детей. Я говорю о бойцах Красной армии, уроженцах Полтавы, Героях Советского Союза. Таких в Полтаве было 12 человек", – сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что открытие памятных досок делается для будущих поколений.

"Чтобы мальчишки, пробегая, знали, что в этом доме, в этом городе жили великие люди. И на них нужно равняться, помнить их и быть благодарными. Эти люди и есть стержень нашей нации, тот пример, на который должен равняться каждый, это часть гордости нашей нации. Помним, чтим, гордимся", – сказал нардеп.

Как известно, в рамках торжественных мероприятий по случаю 78-й годовщины освобождения Полтавы от немецко-фашистских захватчиков были открыты 6 мемориальных досок героям Великой Отечественной войны, в частности, Алексею Вахненко, Михаилу Мохову, Михаилу Толкачеву, Алексею Коростелеву, Леонтию Глущенко, Якову Алексееву. В мае текущего года в Полтаве также были открыты памятные знаки в честь Героев Советского Союза.