Илья Кива: ОПЗЖ внесёт 2 млн грн залога за политолога Дудкина

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" внесёт залог за политолога Юрия Дудкина, которому накануне суд сменил меру пресечения с ареста на залог в размере 2 млн грн. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в ходе брифинга в Верховной Раде Украины во вторник.

"Юрий Дудкин был незаконно, в нарушение всех норм арестован только за то, что имел в себе силы высказывать свою позицию в эфирах телеканалов, на своих страницах в соцсетях. По отдельным оценочным суждениям негодяев у власти, которые узрели в этом угрозу своему режиму, 60-летний военный пенсионер оказался за решеткой. Два месяца наша партия боролась с судебным и правовым беспределом. Вчера мы смогли вырвать эту победу. Наша фракция приняла решение перечислить месячные свои зарплаты для того, чтобы выплатить 2 млн грн залога за человека, который боролся за справедливость и говорил правду", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и её сторонники сегодня находится под колоссальным давлением власти.

"За то, что мы говорим правду – власть цинична, преступна и аморальна. Они используют все методы для дискредитации и снижения доверия к нам со стороны электората. Поэтому под удар власти попадают простые украинцы, которые поддерживают нас, говорят правду и обличают власть в её преступлениях. Одной такой знаковой жертвой режима Зеленского стал Дудкин", - отметил нардеп.

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При этом политик добавил: "ОПЗЖ и её лидеры борются за каждого человека, и это наша принципиальная позиция. Вмесите с вами мы сможем вырвать победу и возродить нашу когда-то процветающую страну, превращённую шарлатанами, аферистами и клоунами в колонию, в которой идёт тотальный геноцид украинского народа", - подытожил Илья Кива.