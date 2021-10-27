Илья Кива: Офшор – это грабёж своего народа и своего государства

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Наличие офшорных счетов у коммерсантов, которые впоследствии стали украинской властью, свидетельствует лишь об их желании ограбить народ и бюджет Украины. Об этом завил журналистам народный депутат фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Офшор – это грабёж своего народа и своего государства. Неуплата налогов, сокрытие налогов с прибыли является обворовыванием своей страны. Ведь через налоги наполняется бюджет, что даёт возможность делать выплаты и реализовывать социальные программы для стариков, больных, многодетных. А получается, что ещё вчера президент Зеленский, будучи бизнесменом, комиком, обворовывал свою страну, пряча доходы и укрываясь от налогов", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что вместо признания правонарушения власти в очередной раз пытаются одурачить публику и подменить понятия.

"Руководитель фракции "Слуг народа" Арахамия заявляет, что офшор - это нормально, у его жены тоже есть офшор. Но не надо нам подменивать понятия о норме поведения внутри государства! Воровать – это было, есть и будет недопустимо, том более недопустимо для тех, кто наделен властью!" - отметил нардеп.

Политик также выразил убеждение, что у представителей властей не получится минимизировать своё преступление заявлениями об уплаченных налогах за последнее время.

"Коммерсанты грабили свою страну до того, как стали властью. Заявлено, что "95 Квартал" заплатил 109 млн грн налогов в этом году. Какая разница сколько они платят сегодня, я хочу знать, сколько они украли за это время у меня, у моего ребёнка, у каждого из нас", - отметил он.

При этом Илья Кива добавил: "Не надо ждать, что у этих людей внутри произойдут глобальные изменения, они все взрослые, пришли во власть, когда им было около 40 лет. Эти люди до сорока лет прыгали-танцевали, получали за это копеечку, а потом пытались её надёжно спрятать. И сейчас, осознавая, что придёт наказание, они будут зубами цепляться за власть", - подытожил оппозиционер.