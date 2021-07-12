Илья Кива обратился в ОГП относительно прокурора Полтавской области и в Нацполицию относительно Крищенко

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

ОГП следует проверить информацию о причастности прокурора Полтавской области к производству контрафактного алкоголя и сигарет, а главе Нацполиции – расследовать информацию о "крышевании" главой столичного главка публичных домов и рейдерских захватов. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил на своей странице в соцсети Facebook.

"Я, как народный депутат, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, обращаюсь к Венедиктовой, с требованием провести служебное расследование в отношении её подчинённого, прокурора Полтавской области Антона Столетнего, который занимается "крышеванием" криминального бизнеса. За год после своего назначения он стал контролировать всю преступность в регионе. У меня есть обращения коммерсантов и аграриев, которые просят остановить поборы со стороны Столетнего. Он расписал им ежемесячную мзду и обложил данью весь регион", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что по имеющейся информации прокурор также "крышует" нелегальное производство и реализацию алкоголя и сигарет.

"Группировка под руководством некого Мазура выстроила производство контрафактной водки в Кременчуге. Мы провели небольшое расследование и оказалось, что прокурор взял под личную защиту данный вид преступной деятельности. Причатстна ли к этому Нацполиция – у меня нет данных, но сотрудники ГФС получают с этого деньги. В этих же цехах установлено вывезенное с неподконтрольных территорий оборудование по производству сигарет. Прокурор области Столетний курирует производство контрафактной водки, которой травятся люди", - рассказал нардеп.

Илья Кива отметил, что в столице преступность покрывает начальник главка Андрей Крищенко.

"Я обращаюсь к начальнику Нацполиции Клименко с тем, что его заместитель Крищенко является оборотнем, который "крышует" публичные дома, рейдерские захваты, состоит на службе у бандитов, сутенёров и наркоторговцев. Подобным людям в Нацполиции не место, но он удобен банде Кличка и Палатного, которые с его помощью наживаются, ведя преступный образ жизни. Ни для кого не секрет, что все это огромное количество публичных домов в Киеве принадлежат Кличко и Палатному", - подчеркнул он.

Политик отметил, что преступность и коррупция в руководстве правоохранительных структур оставляет население без защиты.

"Разве может быть порядок в стране, когда генералы, начальники областей и столицы сами являются преступниками и погрязли в этой грязи ради денег. Простым людям ничего не остаётся, как брать в руки оружие и защищать свои дома и жизни от этого беспредела, хаоса и бардака", - сказал он.

При этом нардеп добавил: "Надо менять власть и железной рукой наводить порядок в нашей стране. Сажать оборотней, таких мэров и сутенёров, раздавливать производителей контрафакта, и может тогда у нас появится возможность восстановить страну, прийти к миру и восстановить наше некогда счастливое государство", - подытожил Илья Кива.