Илья Кива обратился в НАБУ о возможной коррупции Генпрокурора

Народный депутат Илья Кива Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Неправомерные действия Генпрокурора Ирины Венедиктовой и её подчинённых в деле о разворовывания Фондом гарантирования вкладов $1 млн 500 тыс и 2 млрд грн должны стать предметом расследования НАБУ. Речь об этом идёт в обращении народного депутата фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы на имя директора Бюро Артема Сытника.

"Сообщаю о вероятной причастности Генпрокурора Венедиктовой и прокурора ОГП Артёма Бояренко к коррупционным преступлениям, предусмотренных ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом), ст. 369 (злоупотребление влиянием)", - говорится в документе.

Илья Кива подчеркнул, что речь идёт о неправомерном решении прокурора А.Бояренко от 12.11.2021 о закрытии уголовного производства №2021000000000693 по факту невыполнения должностными лицами Фонда гарантирования вкладов решения судов по выведению с финансового учёта и отмыванию средств вкладчиков банков на сумму свыше $1 млн 500 тыс и 2 млрд грн.

"Беспрецедентные действия прокурора ОГП Бояренко, который по указанию руководства нагло отменил подозрение высокопоставленному чиновнику, объявленное ранее следователями ГБР, свидетельствуют о высоком уровне коррупции – как лично Генпрокурора Венедиктовой, так и её подчинённого Бояренко. Как мне стало известно, именно Венедиктова лично дала указание Бояренко закрыть уголовное производство", - отмечается в обращении.

Нардеп также подчеркнул, что данные факты являются примером покрывательства со стороны руководства ОГП коррупции в Фонде гарантирования вкладов, что содействует её легализации.

"Прошу принять и немедленно зарегистрировать это заявление о совершении уголовного правонарушения, внести ведомости в ЕРДР. Начать досудебное расследование в форме досудебного следствия, а также предоставить мне документ, подтверждающий принятие этого заявления и ее регистрации", - отмечается в документе.